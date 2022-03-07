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Son dakika haberi | Herson'da Rus askerleri gösteri yapan sivilleri dağıtmak için havaya ateş açtı

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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Son dakika haberleri... - Herson'da Rus askerleri gösteri yapan sivilleri dağıtmak için havaya ateş açtı Ukrayna'nın liman kentlerinden Herson'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto eden sivilleri dağıtmak için Rus askerleri havaya ateş açtı.

- Herson'da Rus askerleri gösteri yapan sivilleri dağıtmak için havaya ateş açtı

KİEV - Ukrayna'nın liman kentlerinden Herson'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto eden sivilleri dağıtmak için Rus askerleri havaya ateş açtı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12'inci gününe girerken, birçok kentte siviller Rus ordusunu protesto etmeye devam ediyor. Ukrayna'nın liman kentlerinden Herson'a bağlı Çaplınka'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto eden siviller ile Rus askerleri arasında arbede yaşandı. Rus askerleri, sivil kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Göstericilerin açılan ateşe rağmen protestoya devam ettiği görüldü.

Son dakika haberi | Herson'da Rus askerleri gösteri yapan sivilleri dağıtmak için havaya ateş açtı

Son dakika haberi | Herson'da Rus askerleri gösteri yapan sivilleri dağıtmak için havaya ateş açtı

Son dakika haberi | Herson'da Rus askerleri gösteri yapan sivilleri dağıtmak için havaya ateş açtı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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