Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü - Haberler

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Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü Ukrayna'nın Herson kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Rusya'nın düzenlediği askeri operasyonlara karşı gösteri yaparak milli marşı okudu.

- Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü

HERSON - Ukrayna'nın Herson kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Rusya'nın düzenlediği askeri operasyonlara karşı gösteri yaparak milli marşı okudu.

Ukrayna'nın Herson Oblast bölgesinde bulunan Nova Kakhovka kentinde yüzlerce kişi Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırılara karşı sokaklara döküldü. Halk, ellerinde Ukrayna bayrakları ve pankartlarla yürüyerek milli marşlarını okudu. Sloganlar atan halk, Rus saldırılarına karşı direnişlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü

Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü

Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Herson, Milli, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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