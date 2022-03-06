- Herson'da halk Rusya'nın saldırılarına karşı sokaklara döküldü

HERSON - Ukrayna'nın Herson kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Rusya'nın düzenlediği askeri operasyonlara karşı gösteri yaparak milli marşı okudu.

Ukrayna'nın Herson Oblast bölgesinde bulunan Nova Kakhovka kentinde yüzlerce kişi Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırılara karşı sokaklara döküldü. Halk, ellerinde Ukrayna bayrakları ve pankartlarla yürüyerek milli marşlarını okudu. Sloganlar atan halk, Rus saldırılarına karşı direnişlerini bir kez daha gözler önüne serdi.