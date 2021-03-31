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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu son yapılan çalışmalar neticesinde Avrupa standartlarının üstüne çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu son yapılan çalışmalar neticesinde Avrupa standartlarının üstüne çıktı.

Olimpik Yüzme Havuzu, yenilenen departaşı ve dalga kıranlı kulvar halkası ile Avrupa standartlarının üstüne çıkarak modern bir tesis haline geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu ve Melikgazi İlçe Müdürü Atalay Yaman'dan bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Olimpik Yüzme Havuzumuzda sporcularımız için yenileme çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Departaşları, kulvarlarımız ve diğer alanlarda iyileştirmeler yaparak pandemi sonrasında halk seansları da dahil olmak üzere Avrupa standartlarının çok üzerinde bir tesisle hizmet vereceğiz. Kayseri'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Herşey sporcular için
Herşey sporcular için

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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