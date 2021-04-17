Herşey nasıl yazılır? TDK'ya göre her şey ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Herşey' doğru yazılışı nedir?
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Herşey nasıl yazılır? TDK'ya göre her şey ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Herşey' doğru yazılışı nedir?

Herşey nasıl yazılır? TDK'ya göre her şey ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Herşey' doğru yazılışı nedir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Yazım kuralları sorularında karşımıza çıkan ve yazılışı sürekli karıştırılan kelimelerin başında "herşey" geliyor. Herşey kelimesi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır merak ediliyor. Sürekli karıştırılan herşey kelimesi nasıl yazılır şimdi TDK'ya göre anlatalım. Herşey nasıl yazılır? Her şey ayrı mı yazılır yoksa herşey yan yana bitişik mi yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre herşey nasıl yazılır? Herşey kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı? Herşey kelimesi nasıl yazılıyor tüm ayrıntılarıyla haberimizden ulaşabilirsiniz. Diğer bitişik yazılan kelimeleri de inceleyeceğiz.

HERŞEY NASIL YAZILIR?

  • Doğru yazılışı : Her şey
  • Hatalı yazılışı : Herşey

Türk Dil Kurumu'na göre "her şey" kelimesi ayrı yazılmaktadır. Yani kelime "herşey" bu şekilde değil, "her şey" buradaki gibi ayrı yazılmaktadır.

Herşey nasıl yazılır? TDK'ya göre herşey ayrı mı bitişik mi yazılır? 'Herşey' doğru yazılışı nedir?

TDK'nın sitesinde her şey kelimesini arattığımızda yukarı gördüğünüz gibi "her şeyin yenisi, dostun eskisi" sözünü görebiliriz. Burada herşey birleşik değil her şey bu şekilde ayrı yazılmıştır. Buradan da kelimenin ayrı yazıldığını anlayabiliyoruz.

Her şey ile ilgili sözler ve cümleler:

- her şeyin yenisi, dostun eskisi

- her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter

- her şeyin yokluğu yokluktur

BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK KELİMELER (TDK'YA GÖRE)

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe­kimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

- Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.

Buna göre birçok, birkaç, hiçbir vb. gibi kelimeler birleşik yazılmaktadır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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