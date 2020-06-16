Hersek Sahili, plaj sezonuna yeni önlemlerle girecek Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek plajları, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni önlemlerle sezonu açacak.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek plajları, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni önlemlerle sezonu açacak.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Metin Oral başkanlığında toplantı yapıldığı bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, Hersek sahilinin 20 Haziran 2020 Cumartesi günü sezona gireceği belirtildi.

Toplantıda, yeni normalleşme sürecinde plajlarda Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yayımlanan ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tavsiyelere uygun olarak önlemler alınması kararlaştırıldı.

Ayrıca sahillerde bakım onarım çalışmasının yanında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlemeler gerçekleştirilmesi kararı alındı.

İlk olarak plajda temizlik çalışması, tuvaletler, cankurtaran kulelerinin montajını yapan ekipler, ayrıca pandemi kurallarına uygun olarak yeni duşlar ve plajdan duşlara yürüyüş yollarının yapımına başladığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Plaj ve yüzme alanlarında uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afiş ve broşürlerin görünür yerlere yerleştirilmesi, şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olması, şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaması, yıkanabilir-silinebilir minderler kullanılması,

plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekare de 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmesi, sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Aynı ailedekiler (anne veya babanın yanındaki çocuklar) veya beraber gelenler bir arada durabilir. Plaj girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulması, temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması,

duş ve tuvaletler sık aralıklarla dezenfekte edilerek temizlenmesi, duş, kabin, tuvalet gibi alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanmalıdır."

Cankurtaranların ise, canlandırma ve ilk yardım gibi Kovid-19 açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışması gerektiğine vurgu yapıldı.

Canlandırma ve ilk yardım işlemlerinin 1 metreden yakın temas gerektiren işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında da mutlaka FFP2/N95 maske kullanmalarının gerektiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanması, canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılması, ağızdan ağıza solunum tercih edilmemesi, şezlong ve şemsiye kiralama ücretlerinin nakit olarak değil de tercihen temassız yöntemle alınması sağlanmalıdır. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması, temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır. Kovid-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker gibi hastalığı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılacaktır."

Kaynak: AA