Hersek Sahili, Covid-19 önlemleri ile açılacak
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Hersek Sahili, Covid-19 önlemleri ile açılacak

Osmangazi Köprüsü'nün ayağının hemen altında olan 2 kilometrelik Yalova Altınova Hersek Sahili, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerle vatandaşlara hizmet verecek.

Hersek Sahili, Covid-19 önlemleri ile açılacak
16.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:22

Osmangazi Köprüsü'nün ayağının hemen altında olan 2 kilometrelik Yalova Altınova Hersek Sahili, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerle vatandaşlara hizmet verecek. Hersek Sahili, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü sezona 'Merhaba' diyecek.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın başkanlığında, Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıda yeni normalleşme sürecinde plajlarda alınması gereken tedbirlerle ilgili bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda 2020 yaz döneminde plajlardaki önlemlerin ve çalışmaların Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 01 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan, "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde belirtilen tavsiyelere uygun olarak Hersek Sahili'nde alınacak önlemler kararlaştırıldı.

Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmesi için çalışmalarını yürüten Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri, Altınova Sahili'nde bakım onarım çalışmasının yanında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlemeler gerçekleştirdi. Ekipler ilk olarak plajda temizliği çalışması yaptı. Ayrıca tuvaletler, cankurtaran kulelerinin montajı yapılırken pandemi kurallarına uygun olarak yeni duşlar ve plajdan duşlara yürüyüş yollarının yapımına başlandı. Plajdaki yürüyüş yolunda peyzaj çalışmasına ise devam ediliyor.

Hersek Sahili'nde alınacak tedbirler

"Plaj ve yüzme alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afiş ve broşürlerin görünür yerlere yerleştirilmesi, şezlonglar arası mesafenin en az 1,5 metre olması, şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaması, yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılması, plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekarede 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmesi, sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Aynı ailedekiler (anne veya babanın yanındaki çocuklar) veya beraber gelenler bir arada durabilir.

Plaj girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulması, temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması,

duş ve tuvaletlerin sık aralıklarla dezenfekte edilerek temizlenmesi, duş, kabin, tuvalet vb. alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanması, cankurtaranlar canlandırma ve ilk yardım gibi Covid-19 açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışması,

canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanmaları, ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanması, canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılması, ağızdan ağza solunum tercih edilmemesi, şezlong ve şemsiye kiralama ücretlerinin nakit olarak değil de tercihen temassız yöntemle alınması sağlanmalıdır.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır, temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır. Covid-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker gibi hastalığı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılacak." - YALOVA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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