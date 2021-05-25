Hersek Lagünü'nde önemli kuş türlerinin popülasyonu artıyor
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Hersek Lagünü'nde önemli kuş türlerinin popülasyonu artıyor

Hersek Lagünü'nde önemli kuş türlerinin popülasyonu artıyor
Anadolu Ajansı / Güven Kaya - Haberler | Kültür Sanat

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü 234 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü 234 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Marmara Denizi kıyısındaki lagünde kuluçkaya yatan kuşların rahatlığı ve güvenliği için alan ve çevresinde Altınova Belediyesince gerekli tedbirler alınıyor. Lagün, kameralarla 7 gün 24 saat kontrol ediliyor.

Altınova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen belediyede görevli kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, lagünün 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda 234 kuş türünü barındırdığını belirtti.

Hersek Lagünü'nde düzenli yaptıkları çalışmalarla yerleşik kuşların yanında mevsimsel göçmen kuşları da gözlemleyip kayıt altına aldıklarını belirten Bülbül, bölgenin önemli kuş türlerinin üreme alanı haline geldiğini vurguladı.

Bülbül, "Alanda 20 çiftin üzerinde kuluçkaya yatan uzunbacakların yanında yine 20 çift civarında üreyen ve alana önemli kuş alanı özelliği katan kara gagalı sumrular ile diğer yavrulayan kuşlar, Altınova Belediyesi tarafından alınan önlemlerle bu süreci sorunsuz olarak geçirmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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