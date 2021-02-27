Heroic niko ve b0RUP ayrılığı!
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Heroic niko ve b0RUP ayrılığı!

27.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 22:20
Heroic niko ve b0RUP ayrılığı!

Yeni oyuncular kimler olacak, bekleyip göreceğiz.

Danimarka merkezli Heroic niko ve b0RUP'un ayrılığını üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu! Sizler için organizasyonun Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı Türkçeye çevirdik.

Heroic son olarak IEM Katowice 2021 turnuvasına katılmıştı. Bu turnuvada 3 maç oynayan takımın ise aldığı sonuçlar şu şekildeydi:

18/02/2021 Heroic 2 - 0 BIG

19/02/2021 Heroic 0 - 2 Spirit

20/02/2021 Heroic 1 - 2 Gambit

Kaynak: Playerbros

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