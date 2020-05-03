Hernan Crespo'dan Galatasaray itirafı!
03.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 20:23
Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, France Football'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo, France Football'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Crespo, "Parma'daki ilk golümü, Tardini Stadı'nda Galatasaray'a attım. O golü unutamıyorum, çok güzel bir andı" şeklinde konuştu.
Golcü yıldız sözlerini, "İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali, Liverpool ile oynadığımız. Futbol tarihine geçen o maçta attığım 2 golü de unutamam" ifadeleriyle tamamladı.
1997-98 sezonunda Parma ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele etmişti. Grupların ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 2-0 mağlup oldu
Kaynak: Hürriyet