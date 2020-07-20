Herkül'ün mağaraları kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı
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Herkül'ün mağaraları kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 yıl önce ziyarete açılan, mitolojiye göre Herkül'ün kendisine verilen görevi yerine getirmekte faydalandığı Cehennemağzı Mağaraları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Herkül'ün mağaraları kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı
20.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:24

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 yıl önce ziyarete açılan, mitolojiye göre Herkül'ün kendisine verilen görevi yerine getirmekte faydalandığı Cehennemağzı Mağaraları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Mitolojik hikayesi ve Roma dönemine ait gizli ibadet yerleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında bulunan Cehennemağzı Mağaraları, her yıl binlerce turisti konuk ediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir sessizliğe bürünen mağaralar, alınan tedbirler kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ereğli Müze Müdürü Ahmet Mercan, AA muhabirine, müzeler ve ören yerlerinin ardından mağaranın da yeril ve yabancı turiste kapılarını açtığını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri alınarak mağaraları yeniden ziyarete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Mercan, "Cehennemağzı Mağaraları, din turizmi açısından dünyaya hitap eden bir yerdir. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinden ziyaretçileri ağırlayan Cehennemağzı Mağaraları yeni dönemde de kapılarını açmıştır." dedi.

Mercan, mağaraların pazartesi günü hariç 09.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebileceğini kaydetti.

- Cehennemağzı Mağaraları

Mitolojik öyküye göre, insanın doğaya karşı yenilmez dayanma ve saldırma gücünü simgeleyen Herkül, Argolis Kralı Eurystheus'un kendisine verdiği 12 görevden sonuncusunu yerine getirmek için efsanevi altın postu aramak üzere yola çıkan gemicilerle Ereğli'ye geliyor.

Üç mağaradan oluşan Cehennemağzı Mağaralarından yer altı tanrısı Hades'in yönettiği, hiçbir ölümlünün geri dönemeyeceği "Ölüler Ülkesi"ne inen Herkül, bu ülkenin bekçisi üç başlı ve yılan kuyruklu köpek Kerberos'u, Olimpos tanrıları Hermes ve Athena'nın yardımıyla kaçırıyor.

Herkül, yeryüzüne çıkardığı Kerberos'u, Kral Eurystheus'un korkması üzerine Cehennemağzı Mağaralarından "Ölüler Ülkesi"ne geri götürüyor.

Kaynak: AA

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