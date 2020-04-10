Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına 'Ekmek parası' için çıktı Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına 'Ekmek parası' için çıktı Antalya'da kentsel dönüşüm kararı alınan 7 katlı binayı herkes terk ederken, eskavatör operatörü ekmek parası için çıktı 25 yıllık eskavatör operatörü Ali Akbıyık: "Tehlikeli ama ekmek parası, yapacak bir işimiz yok, ne...

Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına 'Ekmek parası' için çıktı

Antalya'da kentsel dönüşüm kararı alınan 7 katlı binayı herkes terk ederken, eskavatör operatörü ekmek parası için çıktı

25 yıllık eskavatör operatörü Ali Akbıyık:

"Tehlikeli ama ekmek parası, yapacak bir işimiz yok, ne kadar aynı işi yapsak da içimizde bir korku oluyor"

ANTALYA - Antalya'da kentsel dönüşüm kararı alınan 7 katlı binayı herkes terkederken, eskavatör operatörü ekmek parası için çıktı. 30 metre yüksekliğindeki binanın çatısına mini eskavatörün vinçle çıkarılması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kepez ilçesinde, 40 yıllık 7 katlı bir bina için kentsel dönüşüm kararı alındı. Etrafında sağlam yapıların olması nedeniyle yıkım işi zeminden yapılamadı. Bunun üzerine çatıdan mini bir eskavatör yardımıyla yıkımın yapılması kararlaştırıldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından 30 tonluk bir vinç yardımıyla, 2 ton ağırlığındaki mini eskavatör 15 dakika içinde çatıya çıkarıldı. Binanın etrafına da güvenlik şeritlerinin çekilmesi sonrası, operatör Ali Akbıyık tarafından yıkım işlemine başlandı. Binanın ilk olarak damını kırıcı ile kıran Akbıyık, daha sonra duvarları yıktı. Akbıyık'ın iki hafta içinde kat kat tüm duvarları yıkarak zemine inmesi bekleniyor.

Ülkemizde son dönemde yaşanan yeni, tip Korona virüs(Kovid-19) salgınında insanlar çatılarda kendilerine aktivite yaparken, Akbıyık'ın çatıdaki ekmek parası çabası ise takdir topladı.

Öte yandan, çatıdaki yıkım çalışması havadan drone ile görüntülendi.

"Riskli ama önlemlerimizi aldık"

Harfiyat firması sahibi Ali Akbıyık, babadan gelme operatörlük mesleğini 25 yıldır sürdürdüğünü kaydetti.

Mini ekskavatör ile kentsel dönüşümü yapılacak olan yüksek binaları yavaş yavaş yıktığını dile getiren Akbıyık, " 2 tonluk bir makinedir. Kentsel dönüşüme katkı sağlayan en faydalı makinelerden biridir. Bu yüksekliğe 30 tonluk bir vinçle eskavatörü çıkardık. Riskli bir iş ama gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.

"Korkuyorum"

Şuan 18 metre yükseklikte çalıştıklarını kaydeden Ali Akbıyık, " Tehlikeli ama ekmek parası, yapacak bir işimiz yok. Şartlar zor, bu dönemde çok daha zor. Bu yükseklikte çalışırken korkuyorum. Ne kadar aynı işi yapsakta içimizde bir korku oluyor. En zor mesleklerden birisi. Bazen bize, "Koltuğun üzerinde akşama kadar oturuyor' diyorlar. Ama hiçte öyle işimiz çok zor."ifadelerine yer verdi.

"Tek başıma güvendeyim"

Amaçlarının kimseye zarar vermeden en güvenli şekilde binayı yıkmak olduğunun altını çizen Akbıyık," İki hafta içinde, günde 9 saat çalışarak yıkımı bitirmeyi planlıyoruz. Ülkemizde Korona virüste var. Ama ben burada tek başıma olduğum için güvendeyim o nedenle maske takmıyorum. Buraya virüsün geleceğini zannetmiyorum."diye konuştu.

Kaynak: İHA