Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına ekmek parası için çıktı
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Antalya, Kepez, Yaşam

Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına ekmek parası için çıktı

Antalya'da kentsel dönüşüm kararı alınan 7 katlı binayı herkes terk ederken, ekskavatör operatörü ekmek parası için çatıya çıktı.

10.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:40
Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına ekmek parası için çıktı

Antalya'da kentsel dönüşüm kararı alınan 7 katlı binayı herkes terk ederken, ekskavatör operatörü ekmek parası için çatıya çıktı. 30 metre yüksekliğindeki binanın çatısına mini ekskavatörün vinçle çıkarılması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kepez ilçesinde 40 yıllık 7 katlı bir bina için kentsel dönüşüm kararı alındı. Etrafında sağlam yapıların olması nedeniyle yıkım işi zeminden yapılamadı. Bunun üzerine çatıdan mini bir ekskavatör yardımıyla yıkımın yapılması kararlaştırıldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından 30 tonluk bir vinç yardımıyla, 2 ton ağırlığındaki mini ekskavatör 15 dakika içinde çatıya çıkarıldı. Binanın etrafına da güvenlik şeritlerinin çekilmesi sonrası, evli ve 3 çocuk babası 42 yaşındaki operatör Ali Akbıyık tarafından yıkım işlemine başlandı. İlk olarak binanın çatısını kırıcı ile kıran Akbıyık, daha sonra duvarları yıktı. Akbıyık'ın iki hafta içinde kat kat tüm duvarları yıkarak zemine inmesi bekleniyor.

Öte yandan, çatıdaki yıkım çalışması havadan drone ile görüntülendi.

"Riskli ama önlemlerimizi aldık"

Hafriyat firması sahibi Ali Akbıyık, babadan gelme operatörlük mesleğini 25 yıldır sürdürdüğünü kaydetti. Mini ekskavatör ile kentsel dönüşümü yapılacak olan yüksek binaları yavaş yavaş yıktığını dile getiren Akbıyık, "2 tonluk bir makinedir. Kentsel dönüşüme katkı sağlayan en faydalı makinelerden biridir. Bu yüksekliğe 30 tonluk bir vinçle ekskavatörü çıkardık. Riskli bir iş ama gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

"Korkuyorum"

Şu an 18 metre yükseklikte çalıştıklarını kaydeden Ali Akbıyık, "Tehlikeli ama ekmek parası, yapacak bir işimiz yok. Şartlar zor, bu dönemde çok daha zor. Bu yükseklikte çalışırken korkuyorum. Ne kadar aynı işi yapsak da içimizde bir korku oluyor. En zor mesleklerden birisi. Bazen bize, 'Koltuğun üzerinde akşama kadar oturuyor' diyorlar. Ama hiç de öyle işimiz çok zor" ifadelerine yer verdi.

"Tek başıma güvendeyim"

Amaçlarının kimseye zarar vermeden en güvenli şekilde binayı yıkmak olduğunun altını çizen Akbıyık, "İki hafta içinde, günde 9 saat çalışarak yıkımı bitirmeyi planlıyoruz. Ülkemizde korona virüs de var. Ama ben burada tek başıma olduğum için güvendeyim o nedenle maske takmıyorum. Buraya virüsün geleceğini zannetmiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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