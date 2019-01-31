Herkesin İçinde Farklı: Bozkurtsan Deri

Deri fuarında boy gösteren Bozkurtsan Deri Sanayi Marka Mücahit Bozkurt ile sektöre ve firmalarına dair özel bir söyleşi gerçekleştirdik. İthalat ve ihracat yapan firma 30 senedir deneyimli 50 personeliyle müşterilerine hizmet veriyor.

"30 SENEDİR SEKTÖRDEYİZ"

Bozkurtsan Deri Sanayi Marka Mücahit Bozkurt, "Yaklaşık 30 senedir bu sektördeyiz. Dericiliği artık başka bir noktaya taşımak için kendi vizyon ve misyonumuzu belirledik. Yurt içinde ve yurt dışında 50 personel ile hizmet veriyoruz. Hizmetimizi profesyonel anlamda devam ettiriyoruz." dedi.

"ÜRÜN YELPAZEMİZ ÇOK GENİŞ VE ÇİFT TARAFLI ÜRETİM YAPABİLİYORUZ"

Mücahit Bozkurt, "Ürün yelpazemiz oldukça geniş. Senede 15 ile 20 bin arasında ceket üretimi kapasitesine sahibiz. Daha çok çift taraflı ürünler satıyoruz. ürünlerimizin hepsi çift taraflı olarak kullanılabiliyor. Kumaş, kürk ve deri ceketlerimiz var. Firmamız üretimini çift taraflı üretime yönlendirmiş durumda. Biz iyi olduğumuz üretimi yapıyoruz. Her şeyi yapmaktansa iyi olduğumuz işi en iyi ve en kaliteli şekilde yapıyoruz. Bu kalite sayesinde Türkiye bilinen bir firma haline gelmeyi de başardık. Bu başarı içinde onu ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.