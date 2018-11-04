Herkesin Hayatını Hiçe Saydı! 21 Km Ters Yönde Gitti

GRIESHEIM yakınlarında otobana giren TIR şoförü, ters yönde gittiği halde son gaz otobanda ilerlemeye devam etti. Karşıdan gelen araçlar manevra yaparak hayatını kurtarmaya çalıştı. Bir otomobil TIR'ı yandan sıyırdı. Otomobilin 32 yaşındaki sürücüsü ve karısı olayı hafif yaralı olarak atlattı.

Ancak TIR şoförü olup bitenlere ve kendini takip eden polis sirenlerine aldırmadan son gaz yola devam etti. Yaklaşık 21 km sonra TIR'ı kenara çekip duran şoförü kontrol eden polis, alkollü olduğunu belirledi. Şoförün oturduğu yerde biri tamamen bitmiş diğeri de yarıya kadar içilmiş iki şişe viski buldu.