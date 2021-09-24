ŞANLIURFA (İHA) - - Herkesin gözü ününde Balıklıgöl'e atlayıp yüzdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atlayarak yüzdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki tarihi ve turistik Balıklıgöl'de yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan ve bölgede Şapka Mehmet olarak tanınan şahıs, elbiseleriyle Balıklıgöl'e atladı. Şahsın Balıkgöl'de yüzdüğünü gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılıp kaydetmeye başladı. İnsanların şaşkın bakışları arasında suda yüzmeye devam eden şahıs, olay yerine giden güvenlik güçlerinin ısrarına rağmen çıkmak istemedi. Bir süre daha Balıklıgöl'de yüzmeye devam eden şahıs, daha sonra ikna edilerek çıkartıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, emniyete götürüldü.