Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e girip yüzdü

Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e girip yüzdü Balıklıgöl'de ilginç olay Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'de ilginç bir olay yaşandı.

Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e girip yüzdü

Balıklıgöl'de ilginç olay

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bulunan Balıklıgöl'de ilginç bir olay yaşandı. Bir şahıs herkesin gözü önünde suya girerek balıklarla birlikte yüzdü.

Olay, Şanlıurfa'nın en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan dini ve tarihi mekanlarından Balıklıgöl'de yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, elbiseleriyle birlikte suya atlayarak balıklarla birlikte yüzdü. Vatandaşlar, sudan çıkmayan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde sudan çıkmak istemeyen şahsın etrafa bağırdığı gözlendi. Neden suya girdiği öğrenilemeyen şahıs, ikna edilerek çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan