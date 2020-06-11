Herkesin derede aradığı Ali, evinde çıktı
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Herkesin derede aradığı Ali, evinde çıktı

Herkesin derede aradığı Ali, evinde çıktıERZURUM'un İspir İlçesi Sarıkonaklar Mahallesi'nde balık tutmak için kardeşiyle birlikte gittiği dere kıyısında kaybolan Ali Alkan (32) için jandarma alarma geçti.

Herkesin derede aradığı Ali, evinde çıktı
11.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:33

Herkesin derede aradığı Ali, evinde çıktı

ERZURUM'un İspir İlçesi Sarıkonaklar Mahallesi'nde balık tutmak için kardeşiyle birlikte gittiği dere kıyısında kaybolan Ali Alkan (32) için jandarma alarma geçti. Herkesin dere kenarında aradığı Ali'nin köydeki evinde olduğu ortaya çıktı. 

Olay, dün saat 17.00'de İspir ilçesine bağlı Sarıkonaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Alkan, kardeşi Emre (28) ile birlikte köylerinden geçen derede balık avlamaya gitti. Dere yatağında balık avı için uygun yer arayan kardeşler birbirini kaybetti. Ağabeyi Ali'yi göremeyen Emre Alkan, dere kenarında balık avlayan vatandaşlara sordu. Onların da görmediğini belirtmesi üzerine dereye düştüğünden korkan Emre, ailesine bilgi vererek jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede Sarıkonaklar Mahallesi'ne ulaşan jandarma ve AFAD, yağmur sularıyla coşan dere kenarında Ali Alkan'ı aramaya başladı. Jandarma ve yakınlarının derede aradığı Ali Alkan'ın mahalledeki evine döndüğü ortaya çıktı. Dere kenarında balık avı için yer ararken vazgeçip evine dönen Ali Alkan'ı gören yakınları "Sen neredesin? Millet dere kenarında seni arıyor" diye uyardı. Bunun üzerine aracıyla olay yerine giden Alkan'ı gören ailesinin üzüntüsü bir anda sevinç gözyaşlarına dönüştü. 

Jandarma ekipleri, olayla ilgili Ali Alkan'ın ifadesini aldı. Yağmur yağdığı için eve döndüğünü anlatan Ali Alkan, olanlardan üzüntü duyduğunu söyledi. Jandarma ekipleri, Erzurum'dan arama kurtarma için yola çıkan AFAD ekiplerini arayarak kayıp olduğu bildirilen Ali Alkan'ın bulunduğunu bildirdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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