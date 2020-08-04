Herkese örnek olacak davranış- 73 yaşındaki Kenan Durgun, hayvanlara barınak yapıp kurumlara... Herkese örnek olacak davranış 73 yaşındaki Kenan Durgun, hayvanlara barınak yapıp kurumlara bağışlıyor Son zamanlarda hayvanlara yapılan şiddet toplumdan büyük tepki alırken, Malatya'da yaşayan 73 yaşındaki Kenan Durgun emekli olduktan sonra, hayvanlar için barınaklar yaparak ilgili kurum...

Herkese örnek olacak davranış

73 yaşındaki Kenan Durgun, hayvanlara barınak yapıp kurumlara bağışlıyor

MALATYA - Son zamanlarda hayvanlara yapılan şiddet toplumdan büyük tepki alırken, Malatya'da yaşayan 73 yaşındaki Kenan Durgun emekli olduktan sonra, hayvanlar için barınaklar yaparak ilgili kurum ve kuruşlara bağışlıyor.

42 yıllık esnaf hayatının ardından emekli olan hobi olarak başladığı işi hayır işine dönüştüren Kenan Durgun, kedi, köpek ve kuş evleri yapıyor. Emekli Durgun Malatya Büyükşehir Belediyesine kuş evleri bağışlayarak herkesin takdirini topladı.

Köşesine çekilmeyip hayır işleri yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da Kenan Durgun'u atölyesinde ziyaret ederek, yaptığı hayır işlerinden dolayı tebrik etti. Kenan Durgun ile bir süre sohbet eden Başkan Gürkan, "Uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra emekli olup köşesine çekilmeyen Kenan kardeşim hayvanlar için bir şeyler yapmanın gayreti ve çabası içinde oldu. Önce ki yıllarda Kenan kardeşimizin bizlere hediye ettiği kuş evlerini Battalgazi ilçesinde parklara, okullara ve kurumlarımızın bahçelerine montajını yaptık. Yeni hediye ettiği kuş evlerini de uygun yerlere asarak kuşlarımızı soğuk ve sıcak günlerde yuva sahibi yapacağız. Kenan Durgun kardeşimi kutluyor, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz"

Allah'ın insanı bütün canlılardan üstün kıldığını hatırlatan Kenan Durgun, insanların hayvanların yaşam alanlarını kısıtladığını, hayvanlara kötü muamele ettiğini, bu duruma birçok kişi gibi kendisinin de üzüldüğünü söyledi.

Yaptığı Kuş evlerinde Osmanlı mimarisini kullanarak bir geleneği yaşatmaya çalıştığını vurgulayan Durgun, "Çevremizdeki diğer canlılar bizlere muhtaçtır. Onlara faydalı olmalıyız. Eski zamanlarda hayvanlarla aynı yaşam alanlarını paylaşırdık. Betonlaşma, iklim değişiklikleri onların yaşam alanlarını daralttı. Bizler bu alanları artırmalıyız. Yapmış olduğum bu evlerle onların yaşam alanlarını korumaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu evlerde Osmanlı mimarisini kullanarak bir geleneği de yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA