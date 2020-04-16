Herkese göre video konferans platformları Artık hayatımızda daha önce hiç olmadığı kadar videolu görüşme platformları var. Ailemizle görüşmek veya önemli bir iş toplantısını gerçekleştirmek için bu platformları kullanıyoruz.

Artık hayatımızda daha önce hiç olmadığı kadar videolu görüşme platformları var. Ailemizle görüşmek veya önemli bir iş toplantısını gerçekleştirmek için bu platformları kullanıyoruz. Sayıları her geçen gün artıyor. Peki kimler hangi platformu kullanmalı? Bu sorunun yanıtını araştırdım. Kaynak: Dunya.com