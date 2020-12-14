Herkes yağmurla, o yangınla mücadele etti
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Herkes yağmurla, o yangınla mücadele etti

14.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:07

- Herkes yağmurla, o yangınla mücadele etti Antalya'da şiddetli yağışın ardından markette yangın çıktı Elektrik aksamından çıkan yangında market büyük hasar gördü Antalya'nın Aksu ilçesinde kuvvetli yağış sırasında bir marketin elektrik aksanına yağmur birikmesi sonucu yangın çıktı.

- Herkes yağmurla, o yangınla mücadele etti

Antalya'da şiddetli yağışın ardından markette yangın çıktı

Elektrik aksamından çıkan yangında market büyük hasar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde kuvvetli yağış sırasında bir marketin elektrik aksanına yağmur birikmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, market büyük hasar gördü.

Olay, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Çamköy Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin önünde bulunan soğutucu dolabının elektrik aksamına yağmur suyunun birikmesinden dolayı yangın çıktı. Bekçilerin itfaiye ekiplerine haber vermesi sonucu yangına müdahale edildi. Market sahibi Fatma Durmuşer, "Yangını etraftaki komşularımız görmüşler, haber verdiler koştuk geldik. Dükkanın içinde ne kadar elektrikle çalışan dolabımız varsa yanmış. Marketimizin her yanına ateş sıçramış. Geldiğimizde her yer yanmıştı. 15 bin TL hasarımız var" dedi.

Herkes yağmurla, o yangınla mücadele etti
Herkes yağmurla, o yangınla mücadele etti
Herkes yağmurla, o yangınla mücadele etti
Herkes yağmurla, o yangınla mücadele etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLAL KARA

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