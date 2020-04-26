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Adana, Güncel, Haber

Herkes onun için seferber olmuş

Adana'da bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve sağlık problemi olduğunu belirterek sokağa çıkamadığı için 112'yi ve 184'ü arayarak yardım istediğini ancak hiçbir kurum tarafından talebinin karşılanmadığını iddia eden vatandaşın sağlık kuruluşlarına naklinin yapıldığı,...

26.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:34
Herkes onun için seferber olmuş

Adana'da bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve sağlık problemi olduğunu belirterek sokağa çıkamadığı için 112'yi ve 184'ü arayarak yardım istediğini ancak hiçbir kurum tarafından talebinin karşılanmadığını iddia eden vatandaşın sağlık kuruluşlarına naklinin yapıldığı, ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, görüntülerde yer aldığı tespit edilen Aslan Menderes Yaşar adlı vatandaşın 1 Nisan Çarşamba günü 19.32'de 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) Müdürlüğünü arayarak ambulans talebinde bulunduğu ve ambulansın 19.40'ta olay yerine intikal etmesine rağmen kendi imzasıyla nakil reddinde bulunduğu, 15 Nisan Çarşamba günü 112'yi arayarak Yüreğir Kaymakamlığına gitmek için izin talebinde bulunmasının akabinde Vefa Sosyal Destek Hattından izin modülü oluşturulduğu ve talebinin Yüreğir Kaymakamlığınca karşılandığı, 18 Nisan Cumartesi günü 112'yi arayarak, randevusu olduğu için ambulans talebinde bulunduğu ve ambulansın gönderilerek Seyhan Devlet Hastanesine naklinin yapıldığı, 21 Nisan Salı günü Yüreğir Kaymakamlığına gitmek için izin talebinde bulunduğu ve Vefa Sosyal Destek Hattına yönlendirildiği, Kaymakamlıktan yardım istediği, Kaymakamlıkça kendisine gıda kolisi gönderildiği ve kendisinin bu koliyi beğenmeyerek reddettiği belirtildi.

Aynı gün tekrar arayarak gıda yardımı talebinde bulunmasına istinaden Vefa Sosyal Destek Hattına kaydının oluşturulduğu ve 22 Nisan Çarşamba günü kendisine Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde Yüreğir Belediyesi tarafından yardım kolisi gönderildiği, ancak yardım kolisinin içeriğini beğenmeyerek reddettiği belirtilen açıklamada, vatandaşa bu dönemde Sivil Toplum Kuruluşu tarafından 3 koli, 150 TL'lik alışveriş kartı, sebze ve meyve takviyesi yardımı yapıldığı belirlendiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Söz konusu videonun sosyal medyada yer almasının ardından 26 Nisan Pazar günü gece 01.58'de yapılan telefon görüşmesinde vatandaşımız et ve meyve istemiş, Vefa İletişim Merkezine görüşmeden hemen sonra saat 02.10'da tekrar gıda talebini bildirmiş ve talebini karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu gıda kolisini alarak yola çıkmış, bu süreçte vatandaşımızla tekrar yapılan telefon görüşmesinde kendisine bugün için gıda kolisi teslim edileceği, gece olması nedeniyle et ve meyve satış yerlerinin kapalı olduğu belirtilmiş, vatandaşımızın gıda kolisini de kabul etmemesi üzerine ekipler geri dönmüştür.

Adı geçen vatandaşımız, bir yılı aşkın süredir kayıtlı olduğu adresin dışındaki bir adreste 1.400 TL aylık kira bedeliyle oturduğu eşi, oğlu ve torunuyla birlikte ikamet ettiğini belirtmiştir." - ADANA

Kaynak: İHA

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