: Herkes onun için geliyor "Michelangelo'nun Davut eseri"

16.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:46

Yüzyıllar boyu en çok kopya edilen heykellerden biri olan ve 1501'de sipariş edilmiş olan 3 metre boyundaki dev mermer bloktan yapılan bu eser 3 yıl içinde tıraş edilebilmiş. İşte Michelangelo'nun ölümsüz eseri Davut!

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