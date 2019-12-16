Herkes onun için geliyor "Michelangelo'nun Davut eseri"
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Herkes onun için geliyor "Michelangelo'nun Davut eseri"

Yüzyıllar boyu en çok kopya edilen heykellerden biri olan ve 1501'de sipariş edilmiş olan 3 metre boyundaki dev mermer bloktan yapılan bu eser 3 yıl içinde tıraş edilebilmiş.

16.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:46

Yüzyıllar boyu en çok kopya edilen heykellerden biri olan ve 1501'de sipariş edilmiş olan 3 metre boyundaki dev mermer bloktan yapılan bu eser 3 yıl içinde tıraş edilebilmiş. İşte Michelangelo'nun ölümsüz eseri Davut!



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: Herkes onun için geliyor "Michelangelo'nun Davut eseri"
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