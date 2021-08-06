Herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı
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Herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı

Herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve kaybolan 15 yaşındaki genç, Erenler ilçesinde bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve kaybolan 15 yaşındaki genç, Erenler ilçesinde bulundu. Memleketine gitmek için otostop çektiği esnada sürücünün durumdan şüphelenerek konuyu ekiplere bildirmesi üzerine kayıp genç bulundu.

Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi'ne gelen 15 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Veysel Gedik iddiaya göre, ailesine sıkıldığını ve Şanlıurfa'ya gitmek istediğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Ailesinin arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi. Ekipler, gencin gidebileceği güzargahlardaki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken AFAD ve sivil arama kurtarma derneklerine bağlı ekipler de bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları inceleme neticesinde gencin, mahalleden ayrıldığı belirlendi. Ortadan kaybolan genç, otostop yaparken bir sürücünün durumdan şüphelenerek ekiplere haber vermesi üzerine ortaya çıktı. Erenler ilçesinde bulunan genç jandarma ekiplerince Dokurcun Mahallesindeki ailesine teslim edildi. - SAKARYA

Herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı
Herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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