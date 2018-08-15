Herkes Onu Hukukçu Sanıyordu... 16 Yıldır Banka Soyuyormuş!

MAIK I. 45 yaşında. Evli ve bir kız çocuk babası. Futbol oynuyordu. Kulüpte gönüllü olarak sorumluluk üstleniyordu. Komşuları onu, dürüst ve iyi bir aile babası olarak tanıyordu. Zamanın büyük bölümünü eşi ve kızıyla geçiriyordu. Eşi dahil herkese kendisini hukukçu olarak tanıttı. İyi para kazandığını anlattı. Ancak onun iki ayrı yaşam sürdüğü, yakalanıp hapse konunca ortaya çıktı.

POLİS AÇIKLAMA YAPMIYOR

2 Ocak 2018'de polis banka soyguncusu şüphesiyle yakaladığında seri soyguncu olduğunu bilmiyordu. Yapılan soruşturma ve delil incelemesinden ancak iki ay sonra Maik I.'nın sadece bir banka değil, son 16 yılda farklı eyalet ve şehirlerde 20 banka soygunu gerçekleştirdiği tespit edilebildi. Son soygunda polis tuzak kurdu ve Maik I. yakayı ele verdi. Polis. Maik I.'nın nasıl yakalandığına ilişkin bilgi vermiyor.

OKULU YARIM BIRAKMIŞ Söylediğinin aksine 12 sömestr hukuk fakültesinde okuduktan sonra eğitimini yarıda bıraktı. Bir otomobil şirketinin hukuk bölümünde çalışmaya başladı. İşine düzenli olarak gidip geldi. Ancak bu süre içinde başarılı banka soygunları plandı ve gerçekleştirdi. Soygunlarda toplam 402 bin 277 euro gasp etti. Şimdi tutuklu bulunduğu cezaevinde yargılamayı bekliyor. Yargılanmasına 2 Ekim 2018'de başlanacak.