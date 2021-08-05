Herkes İş Başına Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Herkes İş Başına Filmi

Herkes İş Başına Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Herkes İş Başına filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Herkes İş Başına filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Paris'te sıcak bir yaz akşamı: Félix tesadüfen Alma ile tanışır. Güler, dans ederler ve geceyi bir parkta geçirirler. Ancak Alma ailesiyle birlikte tatile çıkmak üzeredir ve birlikte geçirdikleri zaman kısadır. Felix kalbinin sesini dinler ve tatil yaptığı yerde Alma'ya sürpriz yapmaya karar verir.

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: À l'abordage

Yapımcı Firma: Arte

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 09.08.2021

Herkes İş Başına Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Aleyna Tilki Gülben Ergen Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Elmas Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Herkes İş Başına Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:59:59. #1.16#

title