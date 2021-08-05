Herkes İş Başına Filmi
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Paris'te sıcak bir yaz akşamı: Félix tesadüfen Alma ile tanışır. Güler, dans ederler ve geceyi bir parkta geçirirler. Ancak Alma ailesiyle birlikte tatile çıkmak üzeredir ve birlikte geçirdikleri zaman kısadır. Felix kalbinin sesini dinler ve tatil yaptığı yerde Alma'ya sürpriz yapmaya karar verir.
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: À l'abordage
Yapımcı Firma: Arte
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 09.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com