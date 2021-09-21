Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı Osmaniye'de 7'nci kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden Naime Özbulat Taş'ı 2 ay önce evlendiği kocası Aşkın Taş'ın önce dövdüğü ardından da yatak odası penceresinden aşağı atarak öldürdüğü ortaya çıktı Sağlık...

OSMANİYE (İHA) - Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı

Osmaniye'de 7'nci kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden Naime Özbulat Taş'ı 2 ay önce evlendiği kocası Aşkın Taş'ın önce dövdüğü ardından da yatak odası penceresinden aşağı atarak öldürdüğü ortaya çıktı

Sağlık çalışanı Naime'nin kocası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde oturduğu apartmanın 7. katındaki evinden düşerek hayatını kaybeden Naime Özbulat Taş'ı 2 ay önce evlendiği kocası Aşkın Taş'ın önce dövdüğü ardından da yatak odası penceresinden aşağı atarak öldürdüğü ortaya çıktı. Katil koca yargılandığı Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Nisan 2020 tarihinde yaşandı. Düziçi Devlet Hastanesi ameliyathane bölümünde sterilizasyon personeli olarak çalışan işitme engelli Naime Özbulat Taş Boğaziçi Mahallesi Hastane Sokakta bulunan apartmanın 7. katındaki evinin yatak odasının penceresinden aşağı beton zemine düşerek hayatını kaybetti. İlk başlarda intihar olarak düşünülen olayda ölen Naime Özbulat Taş'ın 2 ay önce evlendiği kendisi gibi işitme engelli olan eşi Aşkın Taş'ın hareketlerinden şüphelenen polis Aşıkn Taş'ı gözaltına aldı.

Ölen Naime'nin yapılan ilk otopsisinde başına sert bir cisimle vurulduğu tırnaklarının arasında eşi Aşın Taş'ın doku örneği ve düştüğü söylenen yatak odasında yine eşine ait kan izleri olduğu tespit edilince polis soruşturmayı derinleştirdi. Olay günü evde eşiyle kavga ettiğine ve balkonda eşini dövdüğüne dair görgü tanıkları da ortaya çıkınca Aşkın Taş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan yargılama sonucunda 16 Eylül 2021 tarihinde Osmaniye 1.Ağır Ceza mahkemesi eşe karşı kasten öldürme suçundan dolayı Aşkın Taş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kararın ardından Naime'nin ailesi buruk bir sevinç yaşadı. Naime Özbulat Taş'ın babası Yakup Özbulat verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını değerlendirerek, "Kızım geri gelmez ama bu ceza bir nebze içimizi serinletti. Aslında dayanamıyorum. İnsanlar bu kadar cani olmamalıydı. Can bir kere gitti geri gelmiyor" dedi.

Naime'nin annesi Halise Özbulat ise "2 Nisan'da evimize geldi burada kaldı. Bu süre içinde eşi her gün aradı. Gel gelmezsen seni öldürürüm dedi. Kızım bana eşiden şiddet gördüğünü anlatıyordu. Saçımı çekiyor beni duvara vuruyor diyordu. Bende gitme kızım dedim. Yok dedi evim var eşyalarım var ödemelerim var dedi çok sevdiğini söyledi ve gitti. Bu adam kızımı kaçırarak evlenmişti. Buraya gelmişler araba ile kızım yaşadığımız yer olan Adana Kozan'da devlet hastanesinde çalışıyordu. Almışlar gitmişler buradan" şeklinde konuştu.

Naime'nin eşinden sık sık şiddet gördüğünü belirten yengesi Ayşegül Özbulat ise olay olmadan 2 hafta önce Naime ile telefonda görüştüklerini belirterek, "Ölmeden 15 gün önce ağlayarak beni aradı ve gelin beni götürün dedi. Bende kayınımı aradım durumu anlattım ve buradan Düziçi ilçesine gittik Naime'yi aldık Kozan ilçesine geldik. Ama burada 10-15 gün kadar durdu. Eşi her gün aradı gel gel eğer gelmezsen seni öldürürüm diyordu. Dayanamadı tekrardan gitti. Aradan 10 gün geçmedi ki ölüm haberini aldık biz. Olay günü önce balkonda çocuğu dövüyor, sonra mutfağa götürüyor, sonra sert bir cisimle yatak odasında başına vuruyor ve aşağı atıyor. Önce hep intihar dendi. Biz bunun intihar olmayacağını söyledik. Olayın peşini bırakmadık. Neticede gerçek ortaya çıktı ve eşi hak ettiği cezayı aldı. Bu bir kadın cinayetidir" dedi.

Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı

Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı

Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı

Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti

Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti

 Herkes intihar etti sanıyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı

Herkes intihar etti sanıyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı

 İstanbul'un göbeğinde esrarengiz ölüm! Aracın içinde kafasında poşetle bulundu

İstanbul'un göbeğinde esrarengiz ölüm! Aracın içinde kafasında poşetle bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Şenol Güneş Lionel Messi Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Boris Johnson Abdullah Avcı Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Herkes intihar etti zannediyordu, katili 2 ay önce evlendiği kocası çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 23:26:46. #1.12#