Herkes İnegöl Köftesi üretemeyecek
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde hayata geçirilen İnegöl İş Dünyası Platformu 4'üncü toplantısında konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, coğrafi işareti alınan İnegöl köftesinin artık ticari bir ürüne dönüşmesi gerektiğini söyledi.
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