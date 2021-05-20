Herkes İçin Spor Zirvesi ve Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yarın Ankara'da başlıyor
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Herkes İçin Spor Zirvesi ve Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yarın Ankara'da başlıyor

Herkes İçin Spor Zirvesi ve Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yarın Ankara'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nin Gazi Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesinin desteğiyle yarın Ankara'da çevrim içi başlayacağı bildirildi.

Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nin Gazi Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesinin desteğiyle yarın Ankara'da çevrim içi başlayacağı bildirildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, üç gün sürecek zirvenin açılışı, Gazi Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri gözetilerek sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kovid-19 sürecine vurgu yapılarak, 'Salgın sürecinde fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam' temasının işleneceği kongre, yurt dışından ve yurt içinden spor yöneticileri, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla çevrim içi düzenlenecek seminerlerle organize edilecek.

Spor kültürünün tabana yayılması konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik yapılacak seminerlerde herkes için spor, wellness, nefes egzersizleri ve sağlıklı yaşam konularının yanı sıra mevcut sorunlar ve çözüm önerileri görüşülerek, politika önerileri niteliğinde raporlamalar da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Herkes İçin Spor Birliği Genel Sekreteri ve Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Konseyi Asbaşkanı Wolfgang Baumann, 'Herkes İçin Spor ve Kovid-19 Salgını: Gözlemler ve Yaklaşımlar' konulu açılış oturumunda yer alacak.

Ayrıca birçok spor sektörü temsilcisini bir araya getirecek olan zirvede, 'Sporda Sektör Temsilcileri Buluşması, Salgın Döneminde Spora Sağlıklı Dönüş', 'Spor Federasyonları Gözünden Salgın, Salgın ve E-Spor', 'Kovid-19 Döneminde Fiziksel Aktivite', 'Spor Yazarları Perspektifinden Herkes İçin Spor Kültürü', 'Üniversite Spor Araştırma Merkezleri ve TOHM', 'Yerel Yönetimler ve Spor', 'Salgın Döneminde Yükseköğretimde Spor ve Eğitim', 'Göçmenler ve Spor Aracılığıyla Sosyal Uyum', 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Herkes İçin Spor Anlayışı', 'Göçmenlerin Spora Katılımı Açısından Türkiye: Mevzuat, erişim, altyapı ve uygulama', 'Sorunlar, Tespitler ve Öneriler' gibi birçok konu başlığı ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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