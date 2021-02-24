Herkes İçin Spor Zirvesi mayıs ayında Ankara'da yapılacak
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Herkes İçin Spor Zirvesi mayıs ayında Ankara'da yapılacak

24.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:37
Herkes İçin Spor Zirvesi mayıs ayında Ankara'da yapılacak

Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi, Gazi Üniversitesinin desteğiyle 21-23 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek.

Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi, Gazi Üniversitesinin desteğiyle 21-23 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci nedeniyle kongrenin teması, "Salgın sürecinde fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam" olarak belirlendi.

Yurt dışından spor yöneticileri ve akademisyenlerin katılacağı zirvede, akademisyenlerin bilimsel araştırmalarının değerlendirileceği, herkes için spor, wellness, nefes egzersizleri ve sağlıklı yaşamla ilgili gelişim seminerlerinin de düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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