Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği
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Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği

23.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:10
Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği

Sinop'ta Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği" düzenlendi.

Sinop'ta Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam Etkinliği" düzenlendi.

Her yıl 23 -30 Eylül tarihleri arasında Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Avrupa ülkeleri ile birlikte etkinlik düzenleniyor. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordine ettiği etkinlik saygı durusu ve İstiklal Marşı ile başladı. İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Sinop "cycclub" sporcularının yaptığı doorcycling "Yüksek müzik dans koreografisi ile bisiklet egzersizi" izleyenlerin beğenisini kazandı. Vatandaşlar tarafından alkışlanan gösteri havadan ve yerden kameralarla görüntülendi.

Etkinliğe Sinop Vali Yardımcısı Orhangazi Karakaş, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Kazım Açıkbaş, kurum personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan M. Kazım Açıkbaş, "Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı başlayan bu etkinliğimizin genel amacı spor kültürünü tabana yaymak, hareketlilik bilinci oluşturmak, spor kültürünü her bireyde hissettirmek ve bunu bir alışkanlık haline getirmek, hareketlilik kavramını zihinlere kazımak. Bu projenin bu etkinliğin en önemli amacı da buydu. Bizler de Sinop'ta sporcu kardeşlerimizle birlikte bu etkinlikte bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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