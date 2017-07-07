Herkes için İklim: İklim Adaleti Mücadelesi için 10 Durak Yayınlandı

Çalışma, Almanya'nın Hamburg kentinde bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi'nin önemli başlıklarından biri olan iklim değişikliği tartışmasının adalet boyutunu ele alıyor.

Paris İklim Anlaşması ile beraber geri çevrilemeyecek sonuçları olan iklim etkilerini önlemek için bazı adımlar atılmış olsa da ulusal ve yerel düzeydeki iklim politikaları halen bilimin işaret ettiği hedeflerin çok uzağında. Küresel iklim değişikliği, her geçen gün daha fazla canlının yaşam alanını tehdit ediyor. ABD başkanı Trump'ın Paris Anlaşması'ndan çekilmesiyle ile yeniden gündeme gelen fosil yakıtlı bağımlı ekonomi, bir yandan küresel adaletsizliği tetiklemeye devam ederken diğer bir yandan ise zaman karşı yarışılan iklim krizinin derinleşmesine neden oluyor.

Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından yayınlanan "İklim Adaleti Mücadelesi için 10 Durak" adlı çalışma, tartışmanın önemli ayaklarından biri olan iklim adaleti konusuna odaklanıyor. Yoksul kesimler iklim değişikliğinin yaratacağı yıkımdan adaletsiz biçimde en çok etkilenecek olan toplumsal katmanların başında geliyor. Hem ülkeler arası hem de ülke içi eşitsizlikler kendisini gelir seviyesi, toplumsal cinsiyet ve eğitim durumu gibi alanlarda belli ediyor. Ayrıca, düşük karbonlu ekonomiye geçiş sırasında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kömür gibi fosil yakıt sektöründe istihdam edilen yurttaşların yaşadıkları yerlerde hızlı bir biçimde farklı geçim alanlarına yönlendirilmesi gerekiyor.

Küresel ekonominin neredeyse yüzde 80'ini temsil eden G20 Liderleri bugün Almanya'da bir araya geliyor. Sivil toplum kuruluşları, kent yönetimleri ve özel sektör temsilcileri gibi birçok farklı paydaş, liderlerden adil, etkili ve hızlı dönüşüm için harekete geçmelerini bekliyor. Bu çalışma da, Türkiye'deki iklim için düşük karbonlu toplum tartışmalarına katkı sunmaları planlıyor.

Dr. Ethemcan Turhan, Arif Cem Gündoğan, Cem İskender Aydın ve Mustafa Özgür Berke tarafından hazırlanan "İklim Adaleti Mücadelesi için 10 Durak", iklim adaleti bakış açısıyla Paris Anlaşması'nı değerlendirerek başlıyor. Kitapta ülkeler arası sorumluluk ve ekolojik borç, kayıp ve zararlar, toplumsal cinsiyet, enerji demokrasisi ve karbon bütçesi gibi kavramlar ve bu kavramların iklim adaleti perspektifinden ele alınıyor.