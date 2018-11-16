Kilis'te, Almanya Ekonomik ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ile imzalanan "Emeğe Destek Programı" protokolü ile hayata geçirilen "Herkes İçin Fırsat Herkes İçin İş" projesinin başlaması dolayısıyla toplantı düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli kardeşini misafir eden Kilis'in, zor ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Uluslararası camianın, özellikle Kilis gibi dezavantajlı grupların çok olduğu yerlere daha fazla yardım yapması gerektiğini anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Bizim Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'de güvenli bir yerde tutup orada iş imkanı sağlamamız lazım, dünya açısından birinci öncelik bu. İkinci öncelik, eğer orada tutamıyorsak buraya geldiler ise bu bölgede tutup onlara iş imkanı sağlamamız lazım. Bunu yaparken de yerel halkın ekmeğinden olmaması lazım. Onlara daha fazla istihdam sağlayabilmemiz lazım. Kimsenin ekmeği azalmadan bizim ekmeği büyütebilmemiz lazım. Hiçbir kurumun yaptığı yeterli değil, hiçbir kuruluşun yaptığı yeterli değil, hiçbir devletin Türkiye'ye yaptığı Kilis'e yaptığı yeterli değil."

Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği (UGDD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata da projenin en büyük paydaşlarından Kilis Belediyesinin, hali hazırda sunduğu hizmetlere ufak da olsa katkı sunabilmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Korkutata, projenin en önemli amacının Suriyeli sığınmacı ve Türk vatandaşlarına iş fırsatları sağlamak olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda toplamda 450 Suriyeli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, geçici destek elemanı olarak kurumlarda 3 ay süresince istihdam edileceklerdir." şeklinde konuştu.