Herkes gitti, o kaldı
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Herkes gitti, o kaldı

Her yıl bahardan yaz sonuna kadar konaklayan leylekler, kış mevsimini daha sıcak bölgelerde geçirmek üzere göç için kanat çırptı.

23.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:31

Her yıl bahardan yaz sonuna kadar konaklayan leylekler, kış mevsimini daha sıcak bölgelerde geçirmek üzere göç için kanat çırptı. Ancak, senedir Adem Yılmaz ile birlikte zaman geçiren Yaren leylek, köyde kaldı. Yaren leyleğin 3 yavrusu da göç edenlerin arasında gitti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinin Eskikaraağaç köyünde bütün leylek yuvaları boşaldı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte göçmen kuşlar bir bir sıcak ülkelere doğru göç ederken, baharın habercisi Yaren leylek Adem amca ile halen vedalaşmadı. 9 yıldır her bahar göçten geldikten sonra yaz boyunca Adem amca ile balığa çıkan ve hikayesiyle herkesin gönlünde taht kuran sevimli leylek henüz köyden ayrılmadı.

Her sene bütün leyleklerden önce köye Yaren leyleğin geldiğini ifade eden 67 yaşındaki Adem Yılmaz, "Bu sene korona virüs sebebiyle sokağa çıkmadığım günlerde Yaren leyleği uzaktan izledim. Kısıtlamaların kalmasıyla birlikte onunla balık tutmaya gittik. Güzel vakitler geçirdik. Ona tuttuğum balıklardan ikram ettim. Ama salgın köye gelen vatandaşların da gelmesine engel oldu. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi olacak diye umut ediyorum. Yaren Mart ayının 2'si veya 3'ünde geldi. Diğer leylekler ise bir iki hafta sonra geldi. Şimdi ise Ağustos'un 15'inde diğer leylekler göç etti. Yaren leylek ise benimle birlikte kaldı. O ne zaman gider bilmiyorum. Seneye Mart ayında yine gelmesini dört gözle bekleyeceğiz" diye konuştu.

Yaren leyleğin sinema ile buluşmasına öncü olan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise, "Yaren leylek bizleri mart ayında biraz geç geldi. Ama ilk geldiği gün Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte onları ziyaret ettik. Güzel bir süreç geçireceğimizi düşünürken salgın ortaya çıktı. Adem amca o süreçte biraz Yaren leylekten ayrı kaldı. Sonrasında buluştular. Her sene Yaren'i ve diğer leylekleri görmeye gelen binlerce insan oluyordu. Ama bu sene salgın sebebiyle biraz sönük geçti. Seneye her şey yoluna girerse, Adem amca ve Yaren leyleğin hikayesini görmek isteyenler ve köyü merak edenler buraya akın edeceğine inanıyorum. 5 senedir sadece Türkiye değil dünyada da büyük ilgi gördü. Yaren baharın habercisi olduğu gibi sonbaharında haberci oluyor. İlk o geldiği gibi en son köyden o ayrılıyor" dedi.

Balıkçı Adem Yılmaz ile hikayesi ödüllü belgesele konu olan Yaren leyleğin bu sene dünyaya gelen 3 yavrusu da göç edenlerle birlikte gitti.

(Abdullah Çibir/İHA)

Herkes gitti, o kaldı

Kaynak: İHA

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