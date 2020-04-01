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Herkes evine kapanmışken onlar sokak hayvanları için dışarıda

Dünya genelinde Korona virüs ile (Covid-19) mücadelenin yapıldığı bugünlerde aç kalan sokak hayvanlarının imdadına hayvanseverler yetişiyor.

01.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:50
Herkes evine kapanmışken onlar sokak hayvanları için dışarıda

Dünya genelinde Korona virüs ile (Covid-19) mücadelenin yapıldığı bugünlerde aç kalan sokak hayvanlarının imdadına hayvanseverler yetişiyor.

Korona virüs sebebiyle insanların evlerine kapanmasıyla birlikte sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu süreçte hayvanları unutmayan duyarlı vatandaşlar, sokakta yaşayan can dostlarını günün belirli saatlerinde besliyor. Kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda yaşam mücadelesi veren hayvanlarda unutulmuyor.

"Herkes kapısının önüne bir kap mama, bir kap su bırakabilir"

Günde kedi, köpek ve at gibi sokağa terk edilmiş yaklaşık 100 hayvanı besleyen gönüllüler, ayda ise ortalama 2 bin hayvana dokunuyor. Konuyla ilgili konuşan Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, vatandaşları evlerinin önüne bir kap mama ve bir kap su koymaya davet etti. Çiçek, "Oraya buraya sürülmüş, sürgün edilmiş can dostlarımıza yardım etmek için çabalıyoruz. Sokağa atılan hayvanların yaşam haklarına saygı duyulmuyor. Biz buna dikkat çekmek istiyoruz. İnsanlığın varlığını sürdürebilmesi için yaşamsal her şeyin hizmetkarı olmalıyız. Biz bu Korona virüs sürecinde, sağlığımızı riske atarak bu sahipsiz can dostlarımızı doyuruyoruz. Yaklaşık olarak günde 100 ayda 2 bin hayvanın yardımına koşuyoruz. Onların beslenmesi için gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Vicdan sahibi tüm vatandaşları açlığa, hastalığa, ölüme terk edilmiş sokak canlılarının yaşama tutunabilmeleri için yardıma çağırıyoruz. Bizlere destek olarak bir cana hayat verebilirler. En azından herkes kapısının önüne bir kap mama, bir kap su bırakabilir. Onların bize bizim de onlara ihtiyacımız olduğunu unutmayalım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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