Herkes evinde onlar evde kalanlar için mesaide
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Herkes evinde onlar evde kalanlar için mesaide

Herkes evinde onlar evde kalanlar için mesaide
01.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:47

Herkes evinde onlar evde kalanlar için mesaide Kırşehirli temizlik görevlisinden sendikalara çağrı: "Sendikalar, sokakta işçi hakkı istiyor biz işçinin hakkının savunulmasını istiyoruz" Emek ve Dayanışma gününde Kırşehir Belediyesi Temizlik görevlisi sokaklarda işçi hakkı diye kavga eden...

Herkes evinde onlar evde kalanlar için mesaide

Kırşehirli temizlik görevlisinden sendikalara çağrı: "Sendikalar, sokakta işçi hakkı istiyor biz işçinin hakkının savunulmasını istiyoruz"

KIRŞEHİR - Emek ve Dayanışma gününde Kırşehir Belediyesi Temizlik görevlisi sokaklarda işçi hakkı diye kavga eden sendika görevlilerine çağrıda bulundu.

Belediye Temizlik İşlerinde çalışan Medet Başaran, "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı olduğu halde biz işlerimizin başındayız. Evimize ekmek götürmek için işimize devam ediyoruz. Şehrimizin temizliği için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle bizler tedbirlerimizi alarak işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

İşçinin hakkını savunmak için sokaklara çıkan ve kavga eden sendika temsilcilerine de mesaj gönderen Başaran, "Sendika çalışanları 1 Mayıs işçi bayramında oldukları gibi meydanlara çıkıyor. Meydanlarda ise kavga oluyor. Biz, kavga olsun istemiyoruz. Çalışan emekçi insanlara da hata yapılmasını istemiyoruz. Herkes, işini en güzel şekilde yapsın kavga olmasın ricamız bu. İşçinin hakkı da gerektiği kadar savunulsun" diye konuştu.

Öte yandan Covid-19 salgını kapsamında çalışan fırıncı Ahmet Solak ise, "Ekmeğimizin peşindeyiz. Ülkemizde virüsle mücadele ediliyor. Bizde elimizden geleni en iyi şekilde yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Herkes evinde onlar evde kalanlar için mesaide

Kaynak: İHA

Manşet

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