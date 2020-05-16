Herkes evinde olunca hırsızlar yayla elerine dadandılar Herkes evinde olunca hırsızlar yayla elerine dadandılar Antalya'da 12 ayrı yayla evinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalındaki 12 farklı yayla evinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Herkes evinde olunca hırsızlar yayla elerine dadandılar

Antalya'da 12 ayrı yayla evinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalındaki 12 farklı yayla evinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya'nın Gökbel Yaylası'ndaki 12 fark eden hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi ve Merkez Karakolu ekipleri, çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin V. Ş. ve Azerbaycan uyruklu M. B. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 şüpheliyi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelileri karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca adreslerden çalınarak bir işyerine satıldığı tespit edilen 2 televizyon, jeneratör ve av tüfeği ise ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA