Herkes evinde, narenciye işçileri iş başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Herkes evinde, narenciye işçileri iş başında

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:58
Herkes evinde, narenciye işçileri iş başında

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle hafta sonu herkes evine kapanırken, tarım işçileri çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle hafta sonu herkes evine kapanırken, tarım işçileri çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Türkiye'de narenciyenin üçte birini karşılayan Çukurova'da işçiler bugün de hasada devam etti.

Adana'nın Kozan ilçesinden Rusya ve Kuzey Irak'a gönderilmek üzere dalından kesilen mandalina hasadında tarım işçileri yoğun mesai yaparken ibadetlerini de mandalina tarlasında gerçekleştirdi. Kozan'da sabah erken saatlerinde narenciye tarlalarına gelen tarım işçileri, c vitamini deposu olan mandalinada hasatlarını sürdürdü. Güçlü bir ülke olmak için tarımın durmaması gerektiğini söyleyen kadınlar korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında mesai yapmaktan keyif aldıklarını kaydettiler. Kadınlar, mandalinaları dalından keserken erkekler küfelerle kasalara taşıdı. Tarım işçilerinden sesi güzel olan gençler ise türküler ile mandalina hasadını şenlendirdiler.

Tarım işçilerinin çavuşu olan Sevim Söğüt, "İşimizden memnunuz severek yapıyoruz. Burada bugün 350 ağacımız var kesim yapıyoruz. Topraklarımız verimli kesim yapıyoruz. Erkeklerden daha çok kadınlarımız çalışıyor. Kadınlarımız başarıyor. Buradan topladığımız ürünleri Irak'la Rusya'ya ve iç piyasaya kesim yapıyoruz" dedi.

Tarım işçisi kadınlar da, geçimlerini bu işten sağladıklarını ifade ederek çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Tarlada namazını kılan Ökkeş Ünlü, rızkı için alın teri döktüğünü ifade ederek "Çalışmak kolay. Her işin bir kolaylığı var" diye konuştu. Tarlaya mesaiye gelen gençler ise ağaçta hem kesim yaptı hem de türküleri ile çalışanlarla renkli görüntüler oluşturdu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Herkes evinde, narenciye işçileri iş başında
Herkes evinde, narenciye işçileri iş başında
Herkes iş ararken o ilçe ilanla işçi arıyor
Herkes iş ararken o ilçe ilanla işçi arıyor
Pandemiye rağmen 57 KÖYDES işçisinin işine son verildi
Pandemiye rağmen 57 KÖYDES işçisinin işine son verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Necip Uysal Mbaye Diagne Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Akdeniz Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Herkes evinde, narenciye işçileri iş başında - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 02:18:17. #1.15#
title