Herkes eve onlar kumara koştu, jandarmanın kumar baskını kamerada
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Jandarma, Yalova, 3. Sayfa

Herkes eve onlar kumara koştu, jandarmanın kumar baskını kamerada

Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından bir grup şahıs kumar oynarken yakalandı.

18.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:13
Herkes eve onlar kumara koştu, jandarmanın kumar baskını kamerada

Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından bir grup şahıs kumar oynarken yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınarcık ilçesinde kumar oynandığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler binayı 3 gün gözetim altında tuttu. Gözetim altında tutulan binaya çok sayıda erkek ve kadının girdiğini gören ekipler arama kararı alarak sokağa çıkma yasağına saatler kala operasyon düzenledi. Operasyonda 7 erkek 4 bayan olmak üzere 11 kişi kumar oynarken suçüstü alet ve malzemeleri ile birlikte yakalandı.

Kumar oynatılan evdeki malzemelere el koyan jandarma ekipleri şahısları Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti. Şahıslara ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda şahıslara 34 bin 650 lira para cezası uygulandı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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