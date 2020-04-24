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Çetinkaya, Türkiye, Haber

Herkes evde onlar üretimde

Herkes evde onlar üretimde Biberde Türkiye'nin 2. büyük üretim merkezi olan Mersin'de çiftçiler, korona virüs salgınına rağmen üretmeye devam ediyor Maske takarak hasat çalışmasını sürdüren işçilerin sosyal mesafeye de dikkat ettiği görüldü Çiftçi İbrahim Çetinkaya: "Biz inadına üretim...

24.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:56
Herkes evde onlar üretimde

Herkes evde onlar üretimde

Biberde Türkiye'nin 2. büyük üretim merkezi olan Mersin'de çiftçiler, korona virüs salgınına rağmen üretmeye devam ediyor

Maske takarak hasat çalışmasını sürdüren işçilerin sosyal mesafeye de dikkat ettiği görüldü

Çiftçi İbrahim Çetinkaya:

"Biz inadına üretim diyoruz"

MERSİN - Biber üretiminde Türkiye'nin 2. büyük üretim merkezi olan Mersin'de çiftçiler, korona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretmeye devam ediyor.

Biberde Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de çiftçiler, virüs salgınına rağmen hasat çalışmalarını sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan Mersin'de işi olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde biber üretimi yapan çiftçiler ise çalışmalarını devam ettiriyor. Sabahın erken saatlerinde hasata başlayan işçiler, akşam 17.00'ye kadar biber toplamayı sürdürüyor.

"Hastalıktan dolayı sıkıntılarımız var ama yapacak bir şey yok"

20 yıldır bölgede çiftçilik yapan İbrahim Çetinkaya, şu anda biber üretimi ve hasadı dönemi olduğunu söyledi. Sabah 07.00'den akşam 17.00'ye kadar günlük 4-5 ton biber toplayarak sevkıyata gönderdiklerini ifade eden Çetinkaya, "Hastalıktan dolayı sıkıntılarımız var onu biliyoruz ama yapacak bir şey yok. İnsanlar virüsten dolayı hayatını kaybediyor. Biz ise üretmeye devam ediyoruz. Tabi sahada üretim biraz azaldı. Çünkü maliyetler çok yükseldi. Ancak biz yine inadına üretim diyoruz. Çünkü üretmeyi seviyoruz. Şu anda kentimiz biber üretiminde Antalya'dan sonra ikini sıradaki il konumunda. Kentte ortalama 20-25 dönüm arazide biber üretimi yapılıyor. Zor şartlarda yapıyoruz ama yinede üretiyoruz" dedi.

"Biz üretiyoruz, üretmeyi, Türkiye'yi seviyoruz"

Korona virüsten dolayı biber fiyatlarında sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Çetinkaya, "Şu anda 2.5 liradan satış yapıyoruz. Geçen sene bu dönemde 4-4.5 lira arasında topluyorduk. Ancak insanlarımız yesin, evde kalsın, biz burada üretmeye hazırız. Tabi bu süreçte devlet büyüklerimiz çeşitli paketler hazırladılar. Bu paketlerde çiftçilerimiz yoktu. Onlardan üreticiye de bir paket hazırlamalarını istiyoruz. Sağlık çalışanlarımız ne kadar önemliyse üreticiler de bu ülke için önemli diye düşünüyoruz. İşte biz sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen halen arazideyiz. Sabah erkenden başlıyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. İnsanlara taze sebze yedirmeye çalışıyoruz. Biz üretiyoruz, üretmeyi, Türkiye'yi seviyoruz. Siz evlerde kalın biz üreteceğiz, siz taze sebze ve meyve yiyin. Herkes bu süreçte evinde otursun, biz üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Herkes evde onlar üretimde

Kaynak: İHA

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