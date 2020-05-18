Herkes evde onlar görevde Herkes evde onlar görevde -Kısıtlama günlerinde bile onlar sabah erken saatte işe gidiyor İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde sokakta kimse yokken, temizlik işçileri görevleri başında çalışmaya devam ediyor.

Herkes evde onlar görevde

-Kısıtlama günlerinde bile onlar sabah erken saatte işe gidiyor

İSTANBUL - İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde sokakta kimse yokken, temizlik işçileri görevleri başında çalışmaya devam ediyor.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü gününde devam ediyor. 15 ilde uygulanan kısıtlama sürerken sokak ve meydanlar boş kaldı. Herkesin evinde olduğu bugünlerde, onlar süpürge ve faraşlarını alarak sabahın erken saatlerinde görevinin başına geliyor. Kısıtlamadan muaf tutulan temizlik görevlileri sabah saat 06.00 itibariyle boş kalan sokak ve meydanlarda görevlerine devam ediyor.

Fatih Sultanahmet çevresindeki sokakları temizleyen Enver Deyan, kısıtlamaya rağmen görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Dışarıda olması nedeniyle tehlike olduğunu ama kimsenin olmamasıyla sokakların daha temiz kaldığını belirten Fatih'te görevli Deyan, "Görevimizin başındayız, pislik varsa temizliyoruz, yoksa dolaşıyoruz. Pislik mislik yere atmıyorlar, sokaklar boş kimse yok. Ne kadar temiz olsa, bizim insanlar yerlere çöp atmasa daha memnun oluruz, hastalık olmuyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA