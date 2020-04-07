Herkes evde kalmalı ama çalışanlar ne yapacak? Koronavirüs salgınına karşı en önemli tedbir, kişilerin temasının azaltılması. Salgın yayılmadan, dünyada vaka sayıları milyonları bulmadan, evde kalmak önemli. Türkiye'de bilim insanları özellikle İstanbul gibi vakaların yoğun olduğu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısı yapıyor.

Koronavirüs salgınına karşı en önemli tedbir, kişilerin temasının azaltılması. Salgın yayılmadan, dünyada vaka sayıları milyonları bulmadan, evde kalmak önemli. Türkiye'de bilim insanları özellikle İstanbul gibi vakaların yoğun olduğu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısı yapıyor. Peki, bu nasıl mümkün olur? Bu soruyu ekonomistlere yönelttik. Kaynak: DailyMotion.com