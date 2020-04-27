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Gazipaşa, Antalya, Ekonomi, Haber

Herkes evde kaldı, çiftçi üretime devam etti

Herkes evde kaldı, çiftçi üretime devam etti Çilek hasatı için seralarda toplandılar Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında perşembe gününden itibari başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında çiftçiler üretmeye devam etti.

27.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:20
Herkes evde kaldı, çiftçi üretime devam etti

Herkes evde kaldı, çiftçi üretime devam etti

Çilek hasatı için seralarda toplandılar

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında perşembe gününden itibari başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağında çiftçiler üretmeye devam etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de, Antalya dahil 30 şehirde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Gazipaşa ilçe merkezinde sokağa çıkma yasağına uyulurken yasak dışında olan çiftçiler ise üretmeye devam etti. Çobanlar mahallesinde çilek üretimi yapan Çetin ailesi, hafta sona olgunlaşan çilekleri hasat etti.

Topladıkları çileği tüketiciye ulaştıran çiftçi Kadriye Çetin, çilek fiyatının Korona virüs salgınından etkilenerek düşüş yaşadığını belirtti. Ürün kalitesinin üst seviyede olduğunu belirten Çetin, fiyatın üreticiyi üzdüğünü söyledi. Çetin, "Bizler yasağa rağmen çalışmak zorundayız. Halkımız için üretemeye devam ediyoruz. Halkımız evde kalsın ki biz çalışalım. " dedi.

Herkes evde kaldı, çiftçi üretime devam etti

Kaynak: İHA

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