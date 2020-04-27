Herkes evde kaldı, çiftçi üretime devam etti Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe günü başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçiler üretime devam etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe günü başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçiler üretime devam etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de Antalya dahil 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Sokağa çıkma kısıtlamasına Gazipaşa ilçe merkezinde uyulurken, kısıtlama dışında olan çiftçiler ise üretime devam etti. Çobanlar Mahalles'nde çilek üretimi yapan Çetin ailesi, hafta sonu olgunlaşan çilekleri hasat etti.

Topladıkları çileği tüketiciye ulaştıran çiftçi Kadriye Çetin, çilek fiyatının korona virüs salgınından etkilenerek düşüş yaşadığını belirtti. Ürün kalitesinin üst seviyede olduğunu söyleyen Çetin, fiyatın üreticiyi üzdüğünü dile getirdi. Çetin, "Bizler yasağa rağmen çalışmak zorundayız ama onca emeğimize rağmen bu hastalık yüzünden malımız para etmiyor. Buna rağmen biz halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Halkımız evde kalsın ki biz çalışalım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA