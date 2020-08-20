Herkes Erdoğan'ın müjdesini bekliyor
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Herkes Erdoğan'ın müjdesini bekliyor

Herkes Erdoğan'ın müjdesini bekliyor -Ne aşı, ne maaş, herkesin isteği petrol ve doğalgaz -Vatandaşlar müjde olarak doğal gaz haberini duymak istiyor Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın (Cuma) açıklanması beklenen müjde haberi, ülke ve dünya gündeminde de çok ses...

20.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:57

Herkes Erdoğan'ın müjdesini bekliyor

-Ne aşı, ne maaş, herkesin isteği petrol ve doğalgaz

-Vatandaşlar müjde olarak doğal gaz haberini duymak istiyor

ESKİŞEHİR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın (Cuma) açıklanması beklenen müjde haberi, ülke ve dünya gündeminde de çok ses getirirken, Eskişehirli vatandaşlar duyurulacak müjdenin ne olacağı konusunda tahminlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında, "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur" diye vatandaşlara cuma günü açıklanacak bir müjde haberi vermişti. Cumhurbaşkanın bu açıklamadan sonra konu hem Türkiye hem de dünya gündeminden düşmedi. Ulusal ve uluslararası haber kuruluşları konu ile ilgili yaptığı haberlerde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol veya doğal gazın bulunduğu ifade ediyor.

Türkiye'de ise kahveden camiye, sokaklardan evlere kadar her yerde artık müjdenin ne olacağı konusunda vatandaşlar çeşitli tahminlerde bulunuyor. Yarın açıklanması beklenen müjde ile ilgili Eskişehir'deki vatandaşlar ise farkı farklı yorumlar yaptı. Vatandaşlar çoğunlukla müjdenin petrol veya doğalgazın bulunması ile ilgili olacağı bekliyor. Bazı vatandaşlar Korona virüs aşısının da bulunduğu dile getirirken, kimi ise emekli ikramiyelerinin yükseleceği haberi bekliyor.

Açıklanacak müjdeli haber tahmininde bulunan vatandaş Sedat Özgür, "Öncelikle şunu söylemek gerekir ki; böyle bir ifadenin Türkiye'nin en yetkili, en yukarısında olan bir isim tarafından ifade edilmiş olması hakikaten bu müjdenin büyük bir müjde olduğu, önemli ve Türkiye için büyük bir adım olduğu şeklinde yorumlanabilir. Son zamanlarda konuşulan, özellikle yine enerji alanı ile ilgili, doğal gaz kaynaklarıyla ilgili veya petrol ile ilgili bir müjde olmasına bekliyorum şahsım adına. Belki bulunan kaynaklar itibaren çok değerli ve kıymetli olacağından hiçbir şüphem yoktur. Ancak burada bizim için önemli olan sahip olunabilecek bu müjdenin sürdürülebilir olması. Vatana, millete, memlekete yakın ve uzun vadede faydalar getirebilmesidir" diye anlattı.

Çarşı merkezinde bulunan esnaf Cevher Mahmutlar ise, verilecek müjde ile ilgili, "Öncelikle Cumhurbaşkanımızın mübarek Cuma günü yapacak açıklamanın en güzel tarafı, tabi televizyonlarda, eş, dost, konferanslarda falan konuşulan gaz bulunduğudur. Bu da bizim için çok büyük bir şey. Bizim tembelliğimiz Cuma günü gazın bulduğunu söylenmesi. İnşallah gaz bulunur ve en azından bu vatanın paraları dışarıya gitmeyecek. Burada kalacak. Bu da emeklisine, öğretmenine, öğrencisine, vatandaşına, memuruna herkese bir şeyler çıkacak" diye belirtti.

Kadın girişimcisi Hatice Küba Tezcan da tahmin olarak, "Müjde Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerinin ekonomiye sağlayacak katkı ve yeni petrol kuyularının Türk ekonomisine sağlayacak katkılar hakkında bir müjde verileceği düşünüyorum" dedi.

Kahvehanenin işletmecisi İbrahim Yılmaz ise, "Doğal gazdır veya Korona virüs aşısıdır. Cuma günü tabii ki ibaret günü dualarla açılacağı söylerse daha bereketli olur diye düşünmüştür sayın Cumhurbaşkanımız" diye tahmininde bulundu.

Vatandaş Fahik Yılmaz, "Bence yüzde 100 Akdeniz'de doğal gaz bulundu. Neden böyle düşünüyorum? Çağ atlayacağız dediğine göre, en önemli olan doğal gaz ve petrol. Başka bir şey olamaz yani. Bu Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağı için çağ atlamamız ancak bu şekilde olur. Aşı ile falan olmaz" diye belirtti.

Diğer bir emekli vatandaş Ali İhsan da, "Vallahi aşı bulundu ise çok iyi olur. Vatandaş için, millet için, toplum için çok bir olur. Maske takarak ağzımızdan nefes almaktan zorlanıyoruz. Bu maske nefes almamızı çok zorlaştırıyor. İstemeyerek takıyoruz maskeleri" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, açıklanacak müjdenin petrol veya doğalgazın yanı sıra emeklilerin ikramiyede bir yükseliş olacağı yönde görüş bildiren de oldu.

Herkes Erdoğan'ın müjdesini bekliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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