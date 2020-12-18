Herkes EDS zannetmişti, gerçek farklı çıktı
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Herkes EDS zannetmişti, gerçek farklı çıktı

18.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:36
Herkes EDS zannetmişti, gerçek farklı çıktı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı noktalara kurulan yeni takip sistemi vatandaşlar tarafından elektronik denetim sistemi (EDS) zannetmişti ancak gerçek farklı çıktı.

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı noktalara kurulan yeni takip sistemi vatandaşlar tarafından elektronik denetim sistemi (EDS) zannetmişti ancak gerçek farklı çıktı.

Şehrin belirli merkezlerindeki yollara kurulan kamera sistemi, Samsun kamuoyunda kafa karışıklığına yol açmıştı. Birçok vatandaş, haber verilmeden EDS kurulduğunu zannetmişti. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, yeni kurulan sistemin EDS değil, asayiş ile ilgili olan plaka tanımla sistemi (PTS) olduğunu açıkladı.

Belirli noktalara yerleştirilen sistemin şehrin asayişinde önemli rol oynayacağını ifade eden Dursun Kavuran, "Şehrin belirli yerlerine kurulan sistem valiliğimizin ve emniyet müdürlüğümüzün şehrin asayişini sağlamak adına uygulanan tedbirlerle ilgilidir. Bu sistem daha çok şehir merkezinde meydana gelebilecek herhangi bir olaya önceden müdahale etmek ve aranan araçları belirlemek adına kurulan bir sistemdir. EDS'nin kurulduğu yerlerde mutlaka, 'bu hat üzerinde EDS vardır' diye tabelalar ve işaretler ile belirtilmesi gerekiyor. Samsun'da kurulan bu yeni sistemler asayiş ile alakalı bir durumdur ve şehir için çok önemlidir. Aranan araçlar ve şahıslar, bu sistem sayesinde takip edilecek" dedi.

Samsun'da araç yoğunluğunun fazla olduğu birçok alana kurulan sistem ile gün boyu araçların takibi yapılıyor. - SAMSUN

Herkes EDS zannetmişti, gerçek farklı çıktı
Herkes EDS zannetmişti, gerçek farklı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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