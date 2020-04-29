Herkes Eczaneden Ücretsiz Maske Alamayacak Ücretsiz maske dağıtımı PTT ile başladı, e-Devlet ile devam etti, şimdi eczanelerden de alınabiliyor. Vatandaşlar eczaneden maske almak için uğraşıyor.

Ücretsiz maske dağıtımı PTT ile başladı, e-Devlet ile devam etti, şimdi eczanelerden de alınabiliyor. Vatandaşlar eczaneden maske almak için uğraşıyor. Ücretsiz maske almak için eczaneden SMS kodunun gelmesini beklemek gerekiyor ancak yeni düzenlemeyle herkes eczaneden maske alamayacak.

Eczaneden Ücretsiz Maske Dağıtımında Düzenleme

E-devletten ücretsiz maskeleri gelmeyen vatandaşlar, eczanelere akın edince yaşanan yoğunluktan ötürü eczaneler yeni karar almak zorunda kaldı. İstanbul Eczacı Odası, ücretsiz maske dağıtımına ilişkin olarak "Eczanelerimizin ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir." açıklamasında bulundu.

Çalışmayanlar Eczaneden Ücretsiz Maske Alabilecek

Duyuru sonrasında maske bulma konusunda endişelenen vatandaşların aklındaki soru işaretlerini silmek üzere TEB Başkanı Erdoğan Çolak açıklamada bulundu: "Eczanelerde bir yığılmaya sebep olduğu için İstanbul Eczacı Odamız açıklama yapmış. Olay şu; biz SMS giden vatandaşlarımıza maske vereceğiz. Valilik de kamu kurumlarındakilere verecek. Bir de özel sektör kendi çalışanlarıyla ilgili maskeleri valilikten talep edecek. Özel sektöre de valilikler verecek. Dağıtım kanallarından biri ecza depoları, birisi valilikler, biri e-Devlet bir diğeri de PTT. Bu da onlardan birisi. Burada bir yoğunluk oluşmasın diye odamız bir duyuru haline getirmiş. Olay böyleydi zaten, süreç böyle gidiyordu. Vatandaş bunu bilmediği için eczanelere talep için geliyor. O talebe ilişkin açıklama yapılmış." SSK'lı çalışmayanların eczaneden ücretsiz maske alabileceği söylendi.

Eczaneden Maske SMS Kodu 120 Milyona Ulaştı

Çolak, ayrıca şimdiye kadar 120 milyona yakın SMS'in gönderildiğini, Türkiye genelinde de bu civarda bir maske alımı söz konusu olduğu bilgisini paylaştı.