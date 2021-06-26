Herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi

- Herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi YKS maratonunda herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi.

- Herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi

İSTANBUL - YKS maratonunda herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi. Annesinin heyecanını yaşayan genç kız, "çok emek gösterdi sınav için çok çalıştı" dedi.

YKS maratonu bugün saat tam 10.15'te başladı. Sınava giren öğrencilerin heyecanı yanı sıra ailelerde bu sınav heyecanına ortak oldu.

Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Hatemoğlu İlkokulu'nda sınava giren çocuklarını veliler heyecan içinde beklemeye başladı.

Herkes çocuğunu beklerken genç kız 30 yıldan sonra sınava giren annesinin heyecanına ortak oldu.

Sınava giren annesini bekleyen bir genç kız, "sınav için çok çalıştı. Çok emek gösterdi. 30 yıldan sonra girdi. Bende seneye gireceğim" dedi. Öte yandan sınava koşarak son anda yetişenlerde görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim