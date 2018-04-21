Herkes Boyunun Ölçüsünü Alacak"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu, kendin de çıksan, senin yerine mağlup olacak bir aday da bulsan kaçışın yok. Bu millet seni 24 Haziran'da sandığa gömecek. Gömecek de sen oradan yine çıkıp 9 defa sandığa gitmiş, 9 defa bundan galibiyetle çıkmış bir adama 'diktatör' yakıştırması yapacaksın öyle mi? Hadi oradan. İşte seçim, işte meydan. Herkes burada boyunun ölçüsünü alacak." dedi.

Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatlarının Türkiye aşkının, heyecanının ve sevdasının hiç bitmediğini söyledi.

Bu heyecanın 24 Haziran sürecinde AK Parti'ye başarı getireceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, "Yeni, diri ve heyecanlı bir şekilde sahaya inerek, her defasında sahadan elimizi, yüzümüzü çekmediğimiz gerçeğinden hareketle şimdi önümüzdeki süreçte, daha da sıcak temas sağlayarak, fedakarlık göstererek, daha fazla sahadaki varlığımızı vatandaşlarımıza hissettireceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, vatandaşlara 24 Haziran'ın nelere kapı açacağının anlatılacağını ifade ederek, "Türkiye bugün önemli bir seçimin arifesindedir. Türkiye bugün 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yol alacağı nirengi noktasının başlangıcındadır. Türkiye bugün, değiştirmiş olduğu sistemini hayata geçirebileceği günün öncesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Aday gösterme durumuyla karşı karşıya kalamadılar"

"Büyük Türkiye davasının taşını gediğine koyma sorumululuğu, bizlerin uhdesindedir." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'yi yönetme iddiasıyla ortaya çıkan diğer siyasi partilere bakıldığında seçim sürecinin ne kadar önemli olduğunun anlaşılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, AK Parti'nin seçim kararı alındıktan sonra en hazırlıklı olarak yola çıkan, bu noktadaki plan ve projesini ortaya koyan parti olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan seçime güvenmeyen, sandığın önüne gelmesiyle ilgili sıkıntıları, tereddütleri olan, siyaset mühendisliklerinin savunulacağı endişesini veya emaresini bize veren ve önümüzdeki döneme ilişkin, siyaset mühendislikleriyle planlamaların içinde yer alacağının işaretlerini gördüğümüz siyasi partiler, ne yazık ki bir aday gösterme durumuyla karşı karşıya kalamadılar."

CHP'nin kendince bir mücadele verdiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkeyi şaha kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için bir mücadelenin verildiğini görüyoruz. Bu nasıl bir anlayış Allah aşkına? Bir siyasi parti, ittifak yapar. İttifakın sonucunda bir aday ortaya koyar veya ittifak yapmazsa kendi adayını ortaya çıkarır. Böyle bir anlayış görmüyoruz. Ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu? 'Parti meclisimizde tartışacağız, konuşacağız ondan sonra bir karar vereceğiz.' Hangi parti meclisi? 'Hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar şehitler ölmez, vatan bölünmez lafından nefret ettiğim kadar' diyenlerin yer aldığı bir parti meclisi mi?"

Çavuşoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun tek düşüncesi var bu aralar, 'Nasıl olur da 9. kez yenilmekten, mağlup olmaktan kurtulurum ve bir konu mankeni bulurum da benim adıma onun yenilmesini sağlarım' düşüncesi var." ifadesini kullandı.

"Gençlik, cevabını 24 Haziran'da verecektir"

Seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili birçok engellenme ve eleştiri yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi hangi yüzle 18 yaşında oy kullanacak kardeşlerimizin iradesini almak üzere onlara gidecek ve onlardan oy isteyeceksiniz? Bu kardeşlerimiz, bu kadar tahribattan, alaydan, kendilerini bu kadar itibarsızlaştıran kadrolara oy verir mi, vermez mi? Vermez. Kendisine inanmayan, güvenmeyen, kendisiyle alay eden kadroların bu seçimlerde 18 yaşındaki kardeşlerimizden oy alma hakkı, yetkisi yoktur."

Çavuşoğlu, "70 yaşında Kılıçdaroğlu, bir deliğe saklanırken, 15 yaşında tankların önüne geçip şehit olan Abdullah Olçaklar'ı, Halil İbrahim Yıldırım'ları bu ülke gördü. Yıldırım, 15 yaşında şehit olurken, Kılıçdaroğlu Bakırköy'de saklanıyordu, gizleniyordu, olup bitenleri izlemekle yetiniyordu." dedi.

Yalanlarla, alay etmeyle siyaset olmayacağını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Siyaset, samimiyet, inanç ve ülke sevdası gerektirir. Dolayısıyla 18 yaşındaki gençlerin seçilmesinin önünü kapatmak için adeta kendini paralayan Kılıçdaroğlu'na bütün 18 yaşındaki gençlik, cevabını 24 Haziran'da verecektir. Türkiye, çok şeyler yaşadı, siyasette çok aktörler gördü. Bugün CHP'nin düştüğü duruma düşen bir partiyle bir genel başkanı görmedi. Allah, bundan sonra da göstermesin. Kılıçdaroğlu, kendin de çıksan, senin yerine mağlup olacak bir aday da bulsan kaçışın yok. Bu millet seni 24 Haziran'da sandığa gömecek. Gömecek de sen oradan yine çıkıp 9 defa sandığa gitmiş, 9 defa bundan galibiyetle çıkmış bir adama 'diktatör' yakıştırması yapacaksın öyle mi? Hadi oradan. İşte seçim, işte meydan. Herkes burada boyunun ölçüsünü alacak."

"Dinamizm ve heyecan bizi diri tutuyor"

AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da Türkiye'nin en sağlam ve en dinamik siyasi organizasyonun 24 Haziran'da sandığa mührünü sımsıkı vuracağını söyledi.

Kongreleri yaparken dinamizmin ve heyecanın tazelendiğini aktaran Ecertaş, "Bu dinamizm ve heyecan, bizi öyle diri tutuyor ki Türkiye'ye karşı oyun oynayanlar, plan yapanlar karşılarında bu gençliği gördüğü zaman 'Eyvallah bizim daha çok yemek yememiz lazım' diyor." şeklinde konuştu.

Ecertaş, seçimde milletin "Ya istiklal ya şahadet", "Hiçbir zaman esaret altına girmem" diyen dedelerinin torunu olduğunu göstereceğini dile getirerek, "O torunlara layık olan, onlarla beraber yürüyen, 15 Temmuz'da 'Ya istiklal ya şahadet' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin başkanlığına getirecek." ifadesini kullandı.