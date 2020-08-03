Herkes bayramda evinde, aileler ise evlatlarının yolunu gözlüyor
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Herkes bayramda evinde, aileler ise evlatlarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 336'ıncı gününe girerken, aileler çocuklarından iyi bir haber geleceği umuduyla Kurban Bayramının son gününde de nöbetlerine devam ediyor.

Herkes bayramda evinde, aileler ise evlatlarının yolunu gözlüyor
03.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:39

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 336'ıncı gününe girerken, aileler çocuklarından iyi bir haber geleceği umuduyla Kurban Bayramının son gününde de nöbetlerine devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 336'ıncı gününe girdi. 30 Ağustos 2019'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozak da kardeşinin bir yıl önce dağa kandırılarak götürüldüğünü belirterek, iki bayramdır kardeşine hasret kaldığını söyledi.

HDP'lilerin kardeşini kandırıp dağa kaçırdığını belirten abla Bozak, "Benin kardeşim geçtiğimiz yıl Kurban Bayramında kandırıldı ve dağa götürüldü. 30 Ağustos'ta bir yılı dolacak. En son kardeşimi geçtiğimiz Kurban Bayramında köye gittiğimizde gördüm. O zaman da morali çok bozuktu ve konuşmuyordu kimseyle. Aradan bir zaman geçti dağa kaçırdılar. Ben kardeşime buradan sesleniyorum. Kaç gel teslim ol seni çok özledik" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA

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