Herkes bayram yaparken onlar ekmek peşinde
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Herkes bayram yaparken onlar ekmek peşinde

Herkes bayram yaparken onlar ekmek peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de kağıt ve hurda toplayarak geçinen Suriyeli göçmenler için tatil günlerinde mesai devam ediyor.

Eskişehir'de kağıt ve hurda toplayarak geçinen Suriyeli göçmenler için tatil günlerinde mesai devam ediyor.

Birçoğu Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen kağıt toplayıcıları, Kurban Bayramı'nda çalışarak geçimlerini sağlıyor. Sabah 8'den gece 12'ye kadar kağıt toplayan göçmenler ekmek parasını bu şekilde kazanıyorlar. Genelde çöp kutularının içinden plastik, demir, kağıt ve hurdalar toplayan Suriyeli bazı göçmenlerin ayaklarında terlik veya ayakkabı olmaması dikkat çekiyor.

"Hiçbir hayalim yok"

Kurban Bayramı'nı kağıt toplayarak geçiren Suriyeli Muhammed, yaklaşık 2 sene önce Türkiye'ye geldiğini söyledi. Geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğu ve hiçbir hayali olmadığını belirten Muhammed, "2 sene önce iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldim. Ekmek parası için çöplerden hurda topluyorum. Benim tatil yapma gibi bir şansım yok. Allah büyük, bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Kaderde ne yazıldıysa yaşamaya devam ediyoruz. Gelecek için hiçbir hayalim yok" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Herkes bayram yaparken onlar ekmek peşinde
Herkes bayram yaparken onlar ekmek peşinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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